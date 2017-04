Par | Ecrit pour TF1 |

Depuis leur sortie de la Maison des Secrets, les candidats de Secret Story 10 continuent à faire parler d’eux sur la toile. Et ce grâce aux réseaux sociaux sur lesquels ils partagent aussi bien des images de leur quotidien que des shootings photos ou des souvenirs de l’émission de télé-réalité. C’est le cas notamment de Mélanie qui est suivie par plus de 224 000 personnes. Un compte sur lequel elle a partagé lundi une photo de son adorable compagnon à quatre pattes dont sa famille est totalement fan. A un point tel qu’ils lui ont même créé un compte Instagram personnel suivi par plus de mille personnes !

Sur la page de Touffy the Pomeranian, les amateurs de boules de poils peuvent ainsi découvrir des dizaines de clichés de Touffy, un "chien fou" né en mars 2015. Des photos montrant le chien en train de se faire toiletter, en train de jouer, au supermarché ou encore au milieu d’un parterre de fleurs. De quoi ravir les fans de la gent canine. Touffy n’est pas le seul chien de personnalité à avoir son propre compte Instagram. Jon Snow, le toutou de Grégoire Lyonnet et Alizée, est lui aussi un instagrameur actif. Son compte affiche d’ailleurs plus de 100 photos et plus de 16 000 fans. Rien que ça !





Bonne semaine mes petits coeurs 💕 on vous fait pleins de gros bisous avec @touffythepomeranian 😘❤🐻 #mylove #mydogismy #pomeranian #somuchlove #hug #picoftheday #somuchlove 💕 Une publication partagée par Mel Dedigama (@meldedigama) le 24 Avril 2017 à 2h25 PDT