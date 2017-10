Secret Story 11 : Jordan nomine Barbara !

Par SB | Ecrit pour TF1 |

Le téléphone rouge a fait son retour dans la Maison des Secrets. Qui dit téléphone rouge dit bonne ou mauvaise nouvelle. Ainsi si Alain a gagné une immunité, Jordan a dû faire face à un dilemme : La Voix lui a proposition : il devait nominer une personne de son choix. Sauf les personnes déjà nominées cette semaine. Ainsi, Laura, Tanya et Noré étaient intouchables. Tout comme Alain. Après quelques secondes d'hésitation, le Ch'ti lâche un prénom. Celui de Barbara. La belle blonde est donc la première nomination.

La Voix a laissé Jordan annoncer la mauvaise nouvelle au reste de la Maison des Secrets resté dans le salon alors qu'il parlait à La Voix. Le jeune homme traîne des pieds, repoussant l'échéance et le futur courroux de la belle blonde. En arrivant dans le salon, La Voix le presse : "j'ai dû nominer une personne, et je t'ai nominée Barbara, je suis désolé". Barbara lâche un simple "ok". Et rien de plus.

Jordan avait prévenu. Il comptait se venger, lui qui a eu le cœur brisé par Barbara et sa mission. Pour mémoire, elle devait faire croire à Jordan qu'elle avait développé des sentiments pour Jordan. Si elle y parvenait, elle lui offrait une immunité. Affectée par la situation, la belle a préféré abandonner en cours de route.