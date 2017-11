Secret Story 11 : Alain tombe le haut et offre un strip tease à Laura

Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

Hier, une soirée casino a eu lieu. Et lorsqu'une partie d'Action ou vérité vient s'y greffer, les défis les plus farfelus pointent bien évidemment très vite le bout de leur nez. Suite au délicieux spectacle de Barbara qui a interprété l'un de ses titres devant les yeux subjugués des Habitants de la Maison des Secrets, Alain a donné de sa personne pour charmer sa dulcinée, Laura.

En effet, pour prendre sa revanche, Barbara a choisi pour cible Alain qui, quelques minutes plus tôt, lui a sommé de chanter devant toute la maisonnée. Si elle était gênée dans un premier temps, elle s'est laissé aller, offrant par la même occasion un très beau moment à ses camarades. Ainsi, pour marquer le coup, elle a incité Alain à se dévêtir au cours d'un strip-tease sensuel et particulier dont l'invitée d'honneur n'est autre que Laura.

N'appréciant absolument pas ce genre d'attention, Laura joue toutefois le jeu et s'assied pour admirer la plastique plus que parfaite de son cher et tendre. Ce dernier n'y va pas de main morte, son auto dérision fait sourire la brune au tempérament volcanique qui, au départ, était plus que sceptique à ce show, elle rit désormais à gorge déployée devant l'incandescence de son bien-aimé.

