Secret Story 11 - Les 1e épreuves peu ragoûtantes des Habitants

Par Lorelei BOQUET-VAUTOR

Pour sauver sa place dans Secret Story, mais aussi conserver sa cagnotte et la faire fructifier et enfin pouvoir découvrir les secrets des autres, il faut savoir donner de sa personne.

Certes, Secret Story n’est pas Koh Lanta, mais il n’empêche. Pour être un joueur respecté, faire en sorte d’être apprécié par le public pour rester le plus longtemps possible dans le jeu et s’assurer une coquette cagnotte à la sortie, mieux vaut accepter de donner de sa personne, même dans des situations peu confortables. Après à peine plus d’une semaine dans le jeu, les Habitants l’ont déjà bien compris.

Le passage des mystères

Jusqu’à jeudi dernier, les Habitants étaient chargés de décrypter un code permettant l’ouverture de la maison voisine. Pour cela, plusieurs épreuves leur ont été proposé afin de recueillir des jetons. Dans l’une d’elle Laura, Lydia et Jordan se sont rendus dans le passage des mystères. Ils étaient chargés de manger le plus possibles de mets immondes : cervelle, biscuits au maroilles, pattes de poulet, insectes… Laura a finalement été la seule à aller au bout de cette mission périlleuse pour l’estomac.



Lors d’une seconde épreuve dans ce même passage, Julie, Kamila et Tanya ont du récupérer des indices plongés dans des bols dégoûtant en utilisant seulement leur bouche.

Lors de la troisième épreuve, cette fois concouru par Charlène, Charles, Alain et Benoît, il a plutôt s’agit de lécher plusieurs surfaces pour faire apparaître les indices dessous.

Un bain peu apprécié par Barbara

En cette dernière étape du passage des mystères, la jeune femme a été désignée pour récupérer 6 jetons disséminés dans des bacs au contenu peu engageant. Le tout dans un noir absolu et en moins de 3 minutes. Rien de dangereux bien évidemment, mais les esprits sont tortueux quand on avance à l’aveugle. Avec 2 jetons gagnés, la jeune femme malade n’a pourtant pas démérité, même si elle a échoué.







Des drôles de mixtures

Ce n’est pas la seule épreuve où les Habitants ont du mettre leur estomac à rude épreuve. En effet, lors du premier direct, pour espérer obtenir un dernier indice capital pour l’ouverture de la porte, l’ensemble de l’équipe a du se relayer pour boire jusqu’à trois pichets de milkshakes au goût particulièrement peu ragoutant. Plus ils buvaient et plus l’indice était important. Avec presque trois pichets écoulés, ils ont pu être fiers d’eux.