Secret Story 11 : les réactions polies d'Alain face à la tornade Tanya

Depuis qu'Alain est en mission avec Tanya, cette dernière ne se gêne pas pour lui en faire voir de toutes les couleurs. Trop poli et respectueux, le jeune homme semble souvent rester de marbre face aux piques et attaques de la Panthère.

On le sait, Alain est un homme très respectueux... parfois même trop ! Face à la Panthère qui n'hésite pas à faire des scènes de ménage et à inclure toute la Maison dans leurs (fausses) querelles, le candidat a parfois des réactions très light. Et pour cause ! Trop intimidé par l'âge de sa partenaire, Alain n'ose pas vraiment riposter, ce qui donne lieu à des scènes d'anthologie : Tanya crie et Alain se tait. Une situation qui se répète ces jours-ci, surtout depuis que la Voix a donné une mission de taille aux deux tourtereaux : faire croire à une rupture.





"Je me retiens, je préfère ne rien dire "

"Je me retiens, je préfère ne rien dire": c'est LA phrase qui correspond le plus à Alain qui use et abuse de cette maxime, qu'il semble se répeter comme un mantra. Et, s'il lui arrive d'exploser, il reste toujours soft. Par exemple, alors que Tanya s'en prend à lui en lui criant d'aller s'envoyer en l'air avec Barbara, Alain tente une réponse agressive et lui lance : " Va faire une partie de bridge !" Une punchline qui tombe un peu à l'eau et qui n'effleure même pas la Panthère qui continue à se donner en spectacle.

Pourtant, lorsqu'il s'agit de Laura, Alain n'a pas la langue dans sa poche ! Lors de leur premier clash, le candidat n'avait pas hésité à attaquer le physique de la jolie brune en comparant ses lèvres à un zodiac. Le privilège de l'âge, sans doute.