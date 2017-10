Secret Story 11 : Barbara et Benjamin remettent le couvert !

Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

Après avoir échangé un premier baiser sous la couette dans la nuit du dimanche au lundi, Barbara et Benjamin ont remis le couvert...cette fois-ci en pleine journée et à la vue de tous !

Benjamin et Barbara seraient-ils en train d'officialiser ? Les deux tourtereaux, qui se sont un premier baiser dans leur lit pendant la nuit, cachés par la pénombre et la couette dans laquelle ils étaient emmitouflés n'ont pas tardé à remettre le couvert ! Le lendemain dans la journée, au vu et su de tout le monde, Barbara est allée chercher Benjamin avec une idée en tête : celle de l'embrasser. Sans lui demander son avis, elle s'est plantée devant le beau gosse de la Maison des Secrets et lui a fait un bisou.

Un deuxième baiser, plus mignon que langoureux, qui vient sceller leur relation naissante ! En effet, même si personne ne se trouvait dans le jardin à ce moment précis, Barbara et Benjamin ne semblent pas vouloir cacher leur nouvelle idylle... bien au contraire. La jolie blonde et le Bordelais sont-ils en couple ? Le mystère reste entier. Revivez les images de leur second baiser dans le player ci-dessus.