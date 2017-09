Secret Story 11 : Barbara se lâche avec Alain : " J'ai hâte de passer la nuit avec toi !"

Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

Lors de la soirée confidences, les Habitants disent tout haut ce qu'ils pensent depuis un moment... et en profitent pour faire passer des messages.

Lors de la soirée confidences, les Habitants se sont lâchés ! Interrogé par une internaute, Alain a répondu à la question " Quelle Habitante choisirais-tu pour la vie ? Et pour la nuit ? " Et le moins que l'on puisse dire, c'est que sa réponse, pour le moins surprenante, a fait des émules entre les étudiantes du Campus : " Pour la nuit, jusqu'à il y a deux jours j'aurais peut-être choisi ma panthère mais bon, je vais choisir Barbara, parce que c'est mon premier coup de cœur dans la maison. Et après, pour la vie, j'aime bien le caractère de Charlène." a expliqué le beau brun.





Trois réactions totalement différentes !

Ni une ni deux, Barbara prend la parole : " Ce n'est pas forcément un compliment je trouve, mais je serais ravie de passer la nuit avec toi !" Un brin aguicheuse, la candidate fait tout de même sentir qu'elle aurait aimé être désignée comme celle avec qui son chouchou préférerait passer sa vie, et non uniquement la nuit ! Charlène de son côté est touchée par les mots d'Alain et le remercie avec gentillesse... Une réaction bien différente de celle de Tanya. (Faussement) remontée, la doyenne de l'aventure s'énerve contre son acolyte : " Je crois que je commence aussi à en avoir assez donc je l'invite à passer la nuit avec Barbara !".