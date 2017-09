Secret Story 11 : Les 3 points forts de la journée du mercredi 6 septembre 2017

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Rapprochement, jalousie et retour surprise sont au programme de la journée du mercredi 6 septembre. Mais que s'est réellement passé dans la Maison des Secrets ces dernières 24h ? Le rapprochement entre Tanya et Alain exaspère Barbara. Touché, le jeune homme décide de réconforter sa camarade au lit. Et Julien Geloën fait son grand retour dans le Maison…

Souvent dans Secret Story, les rapprochements des uns font le malheur des autres. Et cette 11e édition ne fait pas exception. Quand la Voix a confié à Alain et Tanya une mission « faux couple », elle ne s'attendait sûrement pas à provoquer la colère de Barbara. Et pourtant, c'est bien ce qui est en train de se passer dans la Maison des Secrets.



Une histoire de coeur



Même si elle a paru un temps intéressée par Benoît, Barbara semble avoir jeté son dévolu sur Alain. Et lors de la soirée, elle montre toute l'étendue de sa jalousie lorsque Tanya choisit son camarade pour cavalier. Et elle s'énerve de plus belle quand la doyenne de l'aventure décide d'effacer le coeur que Barbara avait dessiné dur le cou d'Alain pour le remplacer par son propre dessin. Excédée, elle confie son désarroi à Julie qui s'empresse d'aller voir le principal intéressé pour lui remonter les bretelles.



Un bisou et un câlin pour Barbara



Déçue de voir Alain tourner un peu trop autour de Tanya, Barbara est d'humeur maussade. La jeune femme est toujours aussi remontée contre ses deux camarades. Alertée par Julie, le jeune homme décide tout de même d'aller réconforter sa camarade qui broie du noir dans son lit. Avant que la jolie blonde ne s'endorme dans les bras de Morphée, Alain tente de la rassurer : il lui fait un câlin et dépose un tendre bisou sur son front pour lui faire oublier ses soucis. Mais il n'empêche, Barbara a désormais Tanya à l'oeil. Dans la journée, elle confie d'ailleurs à Benoît qu'elle ne supporte plus cette rivale indésirable.



Le retour de Julien



Ce mercredi 6 spetmebre, c'est également le retour de Julien Geloën dans la Maison des Secrets ! Le grand gagnant de la saison 11 revient en effet incognito pour ambiancer les Habitants. Derrière ses platines, il met le feu au dancefloor. Mais ces derniers ignorent tout de l'identité de leur DJ d'un soir, et pour cause Julien Geloën porte un masque pour éviter d'être reconnu.

Retrouvez le moment tendre où Alain rejoint Barbara dans son lit :