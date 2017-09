Secret Story 11 : découvrez les 3 temps forts du lundi 4 septembre

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Après quelques jours d'aventure, les Habitants prennent peu à leurs marques dans la Maison des Secrets. Mais que s'est-il passé ces dernières 24H ? Julie et Charles se déchirent et rapprochent de plus en plus et Tanya s'affirme… Revue de détails des 3 meilleurs moments de la journée !

Après seulement quelques jours dans la Maison des Secrets, les Habitants apprennent peu à peu à se connaître. Mais les premières affinités commencent déjà à se dessiner. Certains d'entre eux se rapprochent même de plus en plus. Les couples, quant à eux, tentent plutôt de s'éloigner pour éviter d'éveiller les soupçons. Quant à Tanya, elle semble comme dans un poisson dans l'eau… On vous propose donc de découvrir les meilleurs moments de cette journée du 4 septembre.



Julie et Charles, la dispute



Liés par une mission confiée par la Voix lors du lancement de cette 11e saison de Secret Story, Julie et Charles se sont vite rapprochés. Le temps passé ensemble à échafauder des stratégies pour empêcher les Habitants de déchiffrer le mystère de la Maison Voisine, leur a permis de nouer des liens. Ils sont d'ailleurs vite passés à la vitesse supérieure en enchaînant câlins et tendres caresses. Mais Charles a soudain décidé de faire volte-face. Ce dernier se méfie tout à coup de sa camarade. Et si elle n'était pas sincère ? Si ce petit jeu de séduction n'avait qu'un seul but : amadouer Charles pour découvrir son secret. Blessée que son complice puisse penser ça d'elle, Julie est partie chercher du réconfort auprès de Barbara.



Julie et Charles se réconcilient sur l'oreiller



En froid, Julie et Charles ne se sont plus adressés la parole depuis leur dispute. Toujours méfiant, le jeune homme fuit sa camarade. Enervée que Charles la voit juste comme une séductrice prête à tout, la jolie brune s'est également tenue à l'écart. Mais à la faveur de la nuit, les deux camarades ont décidé d'enterrer la hache de guerre. Alors qu'il s'apprête à aller se coucher, Charles décide d'aller voir Julie dans son lit. Les deux amis renouent alors avec leurs habitudes : câlins, messes basses et tendres caresses.



Tanya se rebelle



Bien intégrée dans Maison des Secrets malgré la différence d'âge qui la sépare des autres Habitants , Tanya a bien vite trouvé ses marques. D'ailleurs, la doyenne de l'aventure n'a pas peur de s'imposer quand il le faut et même à prendre la défense de ses camarades féminines quand les garçons de la Maison des Secrets font un peu trop ressortir leur côté macho. Ainsi lorsque Noré lance à Lydia qu'il la trouve associale, Tanya voit rouge et sort les griffes.



