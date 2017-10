Secret Story 11 : Christophe Beaugrand donne des nouvelles de Leila Ben Khalifa : "Elle se repose, elle est au Maroc"

Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

Jeudi soir, la chroniqueuse Leila Ben Khalifa, vexée à cause d'une blague de Christophe Beaugrand, a quitté le plateau du Debrief en larmes. En effet, le présentateur avait flouté la belle Leila comme ils l'ont fait pour Bryan "Le candidat flou", une plaisanterie qui n'a pas vraiment fait rire la principale intéressée. Ni une ni deux, celle-ci s'est levée de sa chaise et a pris la porte ! Avant de quitter l'équipe, elle a tout de même tenu à s'expliquer : "Vous pensez que je suis votre marionnette ? Moi je ne rigole plus. Vous savez quoi, il y a deux ans que je suis là. Il y avait de l'espace, on pouvait parler. Christophe, vous faites du favoritisme. Le mec (en parlant de Julien) qui se met à poil pour faire un peu d'audience, bravo ! Là, ça m'agace, j'en peux plus, je m'en vais".

Des nouvelles de l'ex-candidate

Sur Twitter cet après-midi, Christophe Beaugrand s'est exprimé concernant ce qu'il s'était passé : " Au sujet de Leila Ben Khalifa pas d'inquiétude, c'est le direct les imprévus ça peut arriver" a-t-il écrit dans son tweet. Ce soir devant les chroniqueurs, il même donné des nouvelles de sa jolie chroniqueuse, qui est partie au Maroc pour se reposer. Une vidéo à voir ci-dessus.