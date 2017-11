Secret Story 11 : Les 5 plus gros clashs de la saison

Par Emma Vanpoulle | Ecrit pour TF1 |

Une nouvelle dispute vient d’éclater entre les couples Kamila-Noré et Charlène-Benoît qui scelle définitivement la fin de leur amitié. En effet, après avoir découvert des images sur les uns et les autres, les masques tombent et les alliés du début ne se supportent plus. A cette occasion, MYTF1 vous propose de vous remémorer cinq des plus gros clashs qu’a connu le Campus des Secret cette saison !

Barbara VS Laura : Avant d’être les meilleures amies de la Maison, Laura et Barbara étaient plutôt de meilleures ennemies. Souvenez-vous, c’était au tout début de l’aventure, les deux jeunes femmes ne pouvaient pas se voir. Mais les choses ont vite dégénéré lorsque Laura a eu l’opportunité de voir des images de Barbara en train de la critiquer dans son dos. Il n’a pas fallu attendre bien longtemps pour que la volcanique brune ne vienne trouver Barbara pour lui dire ses quatre vérités et, par la même occasion, lui offrir son fameux surnom de "chaudière".

Laura VS Alain : Au départ, c’est avec le sourire que les deux Habitants se lancent dans une battle de vannes qui va énormément amuser leurs camarades. Malheureusement, qui s’y frotte, s’y pique et Alain et Laura n’ont pas dérogé à la règle. A force de se clasher, ils ont réussi à se vexer l’un et l’autre et n’ont pas hésité à s’en prendre au physique…

Kamila VS Laura : Vous l’aurez compris, Laura ne manque jamais une occasion de dire ce qu’elle pense. Après Barbara et Alain, c’est au tour de Kamila de faire les frais de ce caractère de feu. En pleine chasse aux secrets, l’épouse de Noré est sur la piste de celui de Laura et avance que celle-ci serait danseuse en boîte de nuit, évoquant ainsi le recours à la chirurgie esthétique. Agacée, Laura assure être "bien dans sa peau". S’en suit un clash explosif…

Alain VS Noré : Après qu’un faux indice sur le secret de Laura soit arrivé, Noré s’en saisit alors qu’il était destiné à Alain. Cette cassette audio déclenche un énorme clash entre Alain et Noré. Ce dernier s’en prend même au mobilier du Campus des Secrets. Un comportement inadmissible qui va pousser La Voix à sanctionner Noré…

Barbara VS Shirley : Lors d’une soirée hip-hop dans la Maisons des Secrets, la tension était vive entre les Habitants. Une aubaine pour Noré et Kamila qui avaient pour mission de semer la zizanie au sein du jeu. Ainsi, le Marseillais avoue à Barbara que Shirley, censée protéger les secrets, va lui révéler des indices sur celui de Barbara. Ni une, ni deux, un clash royal éclate entre les deux blondes et Shirley est à deux doigts de lever la main sur sa camarade…



A revoir : le clash entre Barbara et Shirley