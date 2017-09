Secret Story 11 : Makao pleure, Lydia part... Les 5 temps forts de la journée du 7 septembre 2017

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Larmes, peine de coeur et clashs… La journée du 7 septembre a été émaillée de nombreux rebondissements et de moments pleins d'émotions. Mais alors que s'est-il réellement passé dans la Maison des Secrets ? La stratégie des couples commence à prendre forme, tout comme la mission de Tanya et Alain. Lors de la Soirée des Nominées, Makao fond en larmes, tandis que Julie provoque l'hilarité de Laura.

Dans la Maison des Secrets, à la veille de l'Hebdo, les Habitants ont visiblement décidé de passer à la vitesse supérieure en ce qui concerne les missions données par la Voix le soir du lancement de cette 11e saison de Secret Story. Ainsi Alain et Tanya ont profité de la soirée des Nominés pour tenter de faire croire à leurs camarades qu'ils ont eu un coup de coeur l'un pour l'autre. Alors que la doyenne de l'aventure déclare sa flamme à son camarade en lui avouant à quel point elle le trouve charmant, celui-ci vient lui faire un bisou et un câlin.



Benoît et Kamila officialisent leur attirance



Alors que ces derniers temps, Benoît semblait plus intéressé par Barbara que par Kamila, celui-ci paraît s'être enfin réveillé. Noré et Charlène qui doivent jouer les entremetteurs redoublent d'effort pour faire courir le bruit d'un rapprochement entre Kamila et Benoît. Et la première victime de cette stratégie des couples n'est autre que Bryan. Le jeune homme, qui ne voit pas le subterfuge, tombe dans le panneau. Mais il n'est pas certain que ce soit le cas de tous les Habitants, en tout cas pour le moment.



Les larmes de Makao



Makao a beau être un grand gaillard de 2m13, il n'en reste pas moins un jeune homme sensible. Et lorsque, lors de la soirée, Barbara lui dit tout le bien qu'elle pense de lui, Makao s'effondre, incapable de contenir ses larmes qui finissent par couler sur ses joues. Il faut dire que dans la Maison des Secrets, les sentiments sont souvent décuplés. Très affecté, Makao a même eu beaucoup de mal à venir à bout de son propre discours.

Laura rit, Julie pleure



Tout comme pour Makao et Barbara, certains Habitants n'ont pas pu retenir leurs larmes lorsque Julie est passé à la barre pour son discours. Tous semblaient émus sauf Laura qui n'a pas pu s'empêcher de rire. Un comportement déplacé qui ne plaît guère à Julie. Après la soirée, Laura a bien tenté de s'expliquer mais elle n'a fait qu'empirer la situation. D'ailleurs, la complice de Charles prévient ses camarades : Laura n'a pas intérêt à l'approcher !



Lydia quitte la Maison des Secrets

Durant l'Hebdo, les Habitants ont à nouveau tenté d'ouvrir la porte de la Maison Voisine, sans grand succès. Tous, à l'exception de Julie, Charles et Jordan, se sont donc retrouvés dans le Sas.