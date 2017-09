Secret Story 11 : les 5 temps forts du dimanche 3 septembre 2017

Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

Le dimanche est généralement dédié au repos, mais pas dans Secret Story...

Kamila pique une crise



Kamila n’apprécie guère le rapprochement opéré entre Noré, son mari, et Lydia, sa désormais pire ennemie. « Je ne peux pas me la voir », lui lâche-t-elle sèchement au cours d’une discussion des plus vives, improvisée dans le jardin de la Maison des Secrets. Le couple, qui multiplie les gestes d’énervement, a failli se faire remarquer. Heureusement pour eux, personne ne les a vus.

Julie joue les entremetteuses

Pour Barbara, Alain est « <em>trop beau pour être hétéro</em> ». C’est ce qu’elle affirme à qui veut bien l’entendre, sauf au principal intéressé. Julie se charge de rapporter la nouvelle au beau Méditerranéen, elle lui confie également que la jeune femme est à fond sur lui. C’est simple, selon Julie, Barbara tenterait simplement de brouiller les pistes quant à sa forte attirance pour le quarantenaire à la voix suave. La jolie blonde devrait sans doute se lancer car Alain paraît plutôt réceptif à l’idée de se mettre en couple avec elle.

L’épreuve du passage des mystères

La Voix est joueuse, elle propose à Jordan, Laura et Lydia de débloquer le mécanisme de la Porte des Secrets. Pour ce faire, les trois Habitants se dirigent vers le passage des mystères où ils devront repousser leurs limites. Ont-il passé l’épreuve avec brio ? Rien n’est sûr…

Bryan sur le point de buzzer

Le jeune étudiant sera-t-il le premier à déclencher l’alarme des secrets ? Il est en tout cas bien parti pour… Ses cibles : Julie et Charles ! Ils seraient frère et sœur. Kamila et Charlène le persuadent néanmoins d’attendre encore un peu avant de se lancer.

Une nouvelle alliance voit le jour

Qui dit nouvelle saison de Secret Story, dit nouvelle alliance. Makao, Julie et Charles en seraient les acteurs…



