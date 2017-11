Secret Story 11 : Les 5 temps forts du prime

Par Emma Vanpoulle | Ecrit pour TF1 |

Le retour des anciens : C'est au tour d'anciens candidats de précédentes saisons de rajouter leur grain de sel dans l'aventure. Il s'agit de Sarah (SS10) et Vivian (SS8). Et c'est avec un pouvoir immense que les deux Habitants emblématiques font leur grand retour puisqu'ils ont chacun en leur possession une carte nomination a donner à la personne de leur choix dans la semaine...

Barbara élue meilleure enquêtrice par le public : Cette semaine, Barbara a été élue meilleure enquêtrice de l'aventure par les internautes. Une distinction qui survient après ses nombreuses enquêtes et interminables discussions pour tenter de percer n'importe quel secret.

Charlène détruit la place en demi-finale de Laura : La Voix décide de donner une nouvelle chance à Charlène de montrer son côté joueuse au public. Elle se retrouve alors face à un dilemme périlleux : Elle a le choix de détruire la place en demi-finale de Laura, qui lui a été offerte par Barbara, pour mettre tout le monde au même niveau au risque de s'attirer les foudres de Laura. Après quelques minutes de réflexions, Charlène prend la décision irrémédiable de découper la place.

Kamila de mèche avec Sarah pour la semaine : A l'occasion de la rentrée des anciens, la belle aura une longueur d'avance sur ses compagnons puisqu'elle doit s'allier avec Sarah et ainsi faire croire à toute la Maison qu'elle n'apprécie pas du tout cette venue et devra se montrer jalouse d'un rapprochement déplacé entre Sarah et Noré. Cette mission "meilleures ennemies" promet de nombreux clashs.

Shirley éliminée : Alors que Shirley a bel et bien été éliminée par les téléspectateurs, elle ne quittera pas le campus des secrets et restera pendant 24h dans la maison comme si de rien n'était, permettant ainsi a Barbara, qui a été sauvée, d'intégrer la Tour de contrôle et d'y découvrir le vrai visage des habitants.

