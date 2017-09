Secret Story 11 : les 5 temps forts du samedi 2 septembre 2017

Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

Comme vous le savez, la Maison des Secrets a rouvert ses portes pour accueillir 14 nouveaux Habitants. Sachez-le, entre rapprochements, énigmes et stratégies : Secret Story 11 a plus que jamais commencé. MYTF1 vous propose de revenir sur 5 temps forts de la journée.

Secret Story 11 démarre sur les chapeaux de roues. Cela fait maintenant plus de vingt-quatre heures que 14 nouveaux candidats ont investi le désormais Campus des Secrets. Ces derniers viennent de passer leur première journée dans l’antre de La Voix, et certains caractères se révèlent déjà !



Laura, une Queen plus que capricieuse

Il ne lui aura fallu que quelques heures pour qu’elle prenne ses marques. En effet, à peine arrivée, Laura passe aux négociations pour le lit de ses rêves. Charles, malgré sa vive protestation, en fait les frais. Sans surprise, la belle brune a eu gain de cause. Rien ne lui résiste…



Tanya et ses multiples vies



Elle le crie haut et fort, Tanya n’est pas une cougar, Intemporelle, elle aurait vécu plusieurs vies. La doyenne de Secret Story 11 est persuadée d’avoir été une panthère. Ce n’est pas fini, elle révèle également être la fiancée d’E.T., l’extra-terrestre… Tanya n’en finit donc plus d’étonner les Habitants de Secret Story 11.



Julie : une stratège hors pair

Julie et Charles, mandatés par La Voix, mettent en place une stratégie afin de mener à bien leur mission «Tour de contrôle». Ils devront faire croire aux autres candidats que des pièces secrètes sont dissimulées ici et là à l’intérieur du Campus des Secrets., et qu’elles sont habitées. Pour ce faire, la belle brune imagine un faux rapprochement avec Charles pour brouiller les pistes et inciter les autres candidats à les buzzer. Se dessine ici une véritable diversion. Isolés, ils pourront affiner leur mode opératoire.



Kamila et Jordan se rapprochent sous les yeux de Noré



Les premières affinités se créent, Kamila et Jordan apprennent à se connaître. Très vite, des sourires s’esquissent. Un rapprochement s’opère sous les yeux de Noré, qui doit plus que jamais réprimer ses sentiments. Cela n’empêche qu’il veille au grain.



L’amour plus fort que tout

Noré profite d’un bref instant pour dire à Kamila qu’il l’aime profondément. Son épouse le lui rend avec un très joli sourire. L’amour encore et toujours…