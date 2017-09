Secret Story 11 : Bryan et Julie, la deuxième confrontation

Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

Depuis le tout début de l'aventure, Bryan tente de découvrir le secret de Julie et il est sur une piste. Après la confrontation, le jeune homme a même validé son intuition. Bryan aurait-il trouvé le secret de Julie ?

L'heure de la confrontation a sonné entre Bryan et Julie ! Le jeune homme est persuadé (pour la seconde fois) d'avoir trouvé le secret de sa colocataire aux yeux bleus. Et joue franc jeu : "Je pense que tu es née dans la jungle" lui lance-t-il une fois tous les deux. Pour tenter de brouiller les pistes et détendre l'atmosphère, la candidate essaye de blaguer: " Tu m’as donné un petit surnom ? Julie de la jungle ?".



Bryan, lui, ne perd pas de vue son objectif valide son buzz puis s'explique : " Je n'hésite pas ! Après, j'ai peut-être tort mais je joue à fond ! "





Julie n'est pas très sereine

En sortant de la confrontation, Julie ne semble pas totalement sûre d'elle... Et quand Barbara, sa grande amie dans l'aventure, lui demande comment s'est passée leur confrontation, la réponse fuse :" Mal !". Bryan aurait-il trouvé le secret de Julie ? Sera-t-il le premier candidat de cette saison à réussir cet exploit ? Souvenez-vous, la semaine dernière, il avait tenté sa chance. En effet, Bryan pensait que Julie avait passé une partie de sa vie dans le coma, mais il a fait fausse route.