Secret Story 11 : Julie et Bryan, la confrontation

Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

Bryan a été le premier candidat de cette nouvelle saison de Secret Story à tenter le tout pour le tout en buzzant l'un de ses camarades. Ce soir a eu lieu sa confrontation avec Julie et surtout, la révélation tant attendue.

Cette semaine, la chasse aux secrets a officiellement commencé, grâce à Bryan. Le jeune homme pensait avoir trouvé le secret de Julie grâce à un indice représentant une plante qui était morte en partie. Selon lui, tout était clair comme de l'eau de roche : la Parisienne serait restée très longtemps dans le coma lorsqu'elle était jeune... Ni une ni deux, il s'était précipité dans le confessional pour tenter de remporter la cagnotte de Julie.





La confrontation

Tous deux assis dans leurs fauteuils, Julie et Bryan échangent sur ce buzz, et Julie joue bien son jeu ! En effet, elle parvient à "convaincre" son colocataire de valider. Plus tard face caméra, elle exulte : " C'est pas Noël mais c'est cadeau ! Je n'ai jamais gagné autant d'argent en si peu de temps !". Bryan lui, n'est pas vraiment dans le même état d'esprit. Après la révélation, il se lâche dans le Confessional :" Comment je suis deg !".