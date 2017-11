Secret Story 11 : Laura, saoulée, critique Charlène !

Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

Lors de la Soirée Confidences qui a eu lieu lundi soir, Laura n'a pas hésité à critiquer le jeu de Benoît et Charlène. Sans doute vexé, Benoît décide, quelques heures plus tard, de revenir sur les déclarations de la jeune femme. Mais Laura ne semble pas être ouverte à la discussion.

Franchise, quand tu nous tiens ! Laura ne porte pas le couple Benoît – Charlène dans son cœur, ce n'est un secret pour personne. À maintes reprises, elle a expliqué les raisons de son comportement distant vis-à-vis des deux jeunes gens. Mais lors de la Soirée Confidences qui s'est déroulée lundi soir, elle a une nouvelle fois eu l'occasion de témoigner le manque d'affect qu'elle éprouve envers Charlène et Benoît. En effet, les anciennes gloires de Secret Story avaient, ce soir-là, la possibilité de poser des questions aux actuels Habitants de la Maison des Secrets. Emilie Nef Naf, gagnante de la saison 3, en a donc profité pour interroger Laura sur le potentiel couple qu'elle souhaiterait séparer pour le bien-être du jeu ; les duos étant énormément craints dans l'aventure, car à deux, on est toujours plus fort !

Sans surprise, si elle le pouvait, Laura écarterait Charlène et Benoît de la course. Elle réitère par la même occasion les propos qu'elle tient à leur égard depuis maintenant deux semaines et illustre tout le mal qu'elle pense de leur jeu, de leurs stratégies et de la façon dont ils les mènent. Laura élève vite la voix lorsque les deux principaux intéressés tentent de se défendre, mais l'échange – qui n'en est pas un – se transforme en tohu-bohu où aucun des deux partis ne s'écoute. Plus tard, une fois la pression redescendue, Benoît invitera Laura à discuter posément mais à peine Charlène, désirant prendre part à la conversation, a-t-elle émis le son de sa voix que Laura monte dans les tours en lui sommant de se taire tout en la qualifiant de « ventriloque ». Sympa !



