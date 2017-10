Secret Story 11 : Anniversaire, face-à-face explosif et couple en danger… Le résumé du jeudi 26 octobre 2017

Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

Que s'est-il passé ces dernières 24 heures dans la Maison des Secrets ? Rien que pour vous, MYTF1 revient sur les trois temps forts du jeudi 26 octobre 2017. Et aujourd'hui au menu : l'anniversaire surprise de Noré, le face-à-face explosif de Barbara et Jordan, et la réunion de crise Charlène et Benoît. C'est parti !

Pour fêter l'anniversaire de son époux comme il se doit, Kamila n'a pas fait les choses à moitié. Elle a simulé une fausse dispute avec le reste de Maison des Secrets pour mieux surprendre Noré, qui est tombé dans le panneau comme un bleu. Suite à cette célébration, un speed dating a été organisé, mais le face-à-face de Barbara et Jordan a viré au cauchemar. Enfin, Charlène et Benoît sont-ils sur le point de se faire démasquer ? Laura ne lâche pas le jeune homme d'une semelle et enchaîne les buzz à son encontre. Le couple affine sa stratégie au cours d'une réunion de crise.

Joyeux anniversaire Noré

Noré ajoute une année à son compteur. Pour marquer le coup, Kamila décide d'organiser une énorme supercherie. Elle demande aux autres Habitants de la Maison des Secrets de simuler un clash tonitruant. Au point culminant de cet esclandre, Kamila et Noré iront s'isoler dans la chambre du bas afin que leurs camarades puissent préparer la salle ; ces derniers souhaiteront ensuite un joyeux anniversaire au plombier de Marseille. À peine sorti du Confessionnal, Noré est confronté à ces éclats de voix soudains, il y prendra part. Plus tard, c'est le sourire aux lèvres qu'il découvrira la surprise organisée par sa bien-aimée.

Face-à-face explosif entre Barbara et Jordan

Nominée cette semaine face à Cassandre et Kamila, Barbara est en danger. La Soirée des Nominés s'étant transformée en véritable speed dating, la jolie Parisienne reçoit Jordan à sa table. Elle déverse alors toutes les rancœurs qu'elle a enfouies en elle. Le comportement de Jordan l'agace au plus haut point, il aurait adopté une attitude plus que néfaste à son encontre. Pour le Ch'ti, c'est le contraire. Barbara ne s'en rend peut-être pas compte, mais son côté lunatique génère une mauvaise ambiance au sein de la Maison. Discours de sourds. Ni l'un ni l'autre n'arrive à se comprendre, leur amitié est enterrée à tout jamais.

Charlène et Benoît en danger ?

Laura a Benoît dans son collimateur, elle accumule les indices concernant le secret du jeune homme. Mais malgré cela, elle n'arrive pas à mettre le doigt sur l'intitulé de celui-ci. Benoît, en couple avec Charlène depuis trois ans, reste sur ses gardes. Il organise une réunion d'urgence avec sa belle pour peaufiner leur stratégie. Si leurs anges gardien (Kamila, Noré, Benjamin, Shirley et Cassandre) assurent jusqu'à maintenant, le couple n'est pas à l'abri pour autant. Laura va-t-elle percer leurs mystères ?

