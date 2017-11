Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

Jeudi 9 novembre, lors du prime, Charlène et Benoît ont été missionnés par La Voix, ils doivent simuler une rupture plus vraie que nature. Mais si le couple a réussi à garder son secret durant plus de deux mois, avec l'aide de Kamila et Noré, le nouveau mandat qui les attend se révèle bien plus difficile à accomplir – n'est pas acteur qui veut !

Après une première tentative qui s'est soldée par un échec, les deux tourtereaux peaufinent leur stratégie. Et ils ont raison, car absolument personne n'a cru à leur récent faux clash, Barbara s'est même moquée de ces derniers – c'est dire ! Sous la Pergola, ils établissent donc un nouveau mode opératoire afin que les autres Habitants de la Maison des Secrets tombent dans le panneau tels des novices crédules. Malheureusement, devant la tenue de sombrero que porte Benoît - soirée mexicaine oblige -, Charlène peine à garder son sang-froid, elle rit comme jamais.

Cependant, elle devrait prendre cette réunion de crise au sérieux, car Benoît et elle peuvent remporter la modique de 10 000 euros qu'ils se partageront. De plus, depuis leur infidélité envers Shirley qu'ils n'ont, en effet, pas hésité à nominer alors qu'ils s'étaient engagés à ne jamais le faire, les deux candidats ne sont pas en odeur de sainteté sur le Campus. Pire, Kamila et Noré, qui font partie de leur camp (les Eagles), semblent de moins en moins proches d'eux.

Charlène et Benoît parviendront-ils à se jouer de leurs camarades ?

