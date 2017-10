Secret Story 11 : Mais à quel jeu (dangereux) Noré et Benoit jouent-ils ?

Par SB | Ecrit pour TF1 |

En tentant de brouiller les pistes, Noré et Benoit se prennent les pieds dans le tapis et éveillent encore plus de soupçons.

Benoît compte sur Noré et Kamila pour tenter de brouiller les pistes et emmener les autres Habitants sur un autre secret que celui qui lie les deux couples de la maison des secrets. Maintenant que Kamila et Noré ont été exposés, il reste uniquement Charlène et Benoît en tant que couple caché.

Benoît et Noré tentent de mettre une stratégie en place pour mener en bateau, les enquêteurs de choc que sont Alain et surtout Barbara. La jeune femme traque le chéri de Charlène et pense même être sur une piste : elle est persuadée que ce dernier était l'ange gardien des Marseillais. Noré et Benoît simule une discussion dans le couloir, sachant très bien que Barbara, Charlène, Alain et Jordan sont derrière la porte et écoutent la conversation. Le mari de Kamila tente de faire croire qu'il est désolé d'avoir blessé Benoit et avoue qu'ils se sont servis de lui. Benoit joue une nouvelle fois l'homme au cœur brisé.

Mais la comédie ne prend pas de l'autre côté de la porte. Barbara bouillonne, elle ne tombe absolument pas dans le panneau, et Charlène n'arrive pas à retourner la situation. Alain - qui lui aurait pu gagner un Oscar pour son jeu d'acteur avec Laura - non plus ne croit pas une seule seconde à la discussion entre Benoit et Noré, il balance même un "acteurs en carton" à l'adresse de Noré. L'affaire semble mal embarquée pour Benoit qui va devoir mettre un coup de pieds sur accélérateur, d'autant plus qu'un indice ne va pas tarder à être dévoilé.