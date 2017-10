Secret Story 11 : à peine arrivé dans le Campus des Secrets, Benjamin réconforte Barbara

Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Christophe Beaugrand l’avait annoncé lors du prime, un beau gosse a intégré le Campus des Secrets ! C’est une grande première dans l’histoire de Secret Story : trois nouveaux candidats vont faire leur entrée dans la Maison en cours de saison. C’est déjà le cas de la mystérieuse Cassandre et de Benjamin. Ce dernier s’est rapidement intégré aux autres candidats. Il a pris le temps de faire connaissance avec ses nouveaux colocataires et a déjà commencé à nouer des liens avec Barbara. Le célibataire va-t-il jeter son dévolu sur la jolie blonde ?

Comme les autres nouveaux venus, Benjamin sait tout des Habitants. Il a suivi les Quotidiennes depuis le début de l’émission et connaît donc les secrets de chacun mais aussi les alliances et les stratégies mises en place dans le jeu. Sa mission ? Être le Gardien des Secrets comme Cassandre et Shirley. Autrement dit, il doit protéger les secrets des Habitants et a l’interdiction d’aller les buzzer. En revanche, chaque nouvel Habitant ayant un secret personnel, tous doivent essayer de trouver leur secret respectif.

Benjamin a bien vu que Barbara était très affectée par les propos de Cassandre. En effet, la jeune femme a réglé ses comptes avec Barbara dès son arrivée dans la Maison. Elle n’a pas mâché ses mots en expliquant à Barbara qu’elle avait une image de fille facile à l’extérieur. Grand seigneur, le coach sportif a volé au secours de l’acolyte de Benoît en la réconfortant et en tentant de la rassurer. Barbara peut donc compter sur un nouvel allié.

