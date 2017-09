Secret Story 11 : Nominations : qui a voté contre qui ?

Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

Charles et Alain sont les nominés de cette semaine et risquent de perdre leur place dans la Maison des Secrets... Mais qui a voté contre eux ? Le mystère est enfin résolu !

Hier soir, Charles et Alain ont appris qu'ils étaient les nominés de la semaine. Un coup dur pour ces candidats qui ne pensaient pas devoir défendre leurs places si tôt dans l'aventure... Une chose est sûre : tous deux vont tenter de renverser la tendance et de gagner les faveurs du public afin de ne pas sortir jeudi soir lors du prime. Mais certaines questions restent en suspens : qui a envoyé Alain et Charles sur le banc des nominés ? Et pour qu'elles raisons ont-elles fait ce choix ?





Les votes dévoilés

Dans la Maison des Secrets, les Habitants ont malheureusement pour mission de nominer leurs camarades chaque semaine, afin de les soumettre au vote du public. Ce n'est pas une partie de plaisir pour eux mais le jeu est ainsi fait et tout le monde se plie à la règle ! Ce soir, c'était au tour des filles de choisir les garçons qui leur manqueraient le moins s'ils venaient à quitter le Campus. Et voici contre qui elles ont voté.





Barbara : Noré ("Car c'est le seul avec qui je n'ai presque pas eu l'occasion de parler" ) et Jordan.

Charlène : Charles (" à contrecœur") et Alain.

Tanya : Bryan ( " Il est arrogant et inconsistant ") et Makao.



Julie : Alain (" Car il a en sa possession trois indices sur mon secret ") et Benoît.



Kamila : Charles et Alain.

Laura : Charles et Alain.