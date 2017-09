Secret Story 11 : qui a voté pour qui lors des nominations ?

Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

Ce soir ont eu lieu les premières nominations filles et nous savons dorénavant que Julie et Tanya ont toutes deux une chance de quitter l’aventure jeudi lors du prime. Mais qui a voté contre elles ?

Julie et Tanya sont nominées cette semaine et risquent de perdre leur place dans la Maison des Secrets. Coup dur pour ces deux femmes qui ne pensaient surement pas se retrouver dans cette position alors que l’aventure vient tout juste de débuter… Le compte à rebours a commencé : les filles ont jusqu'à jeudi soir pour convaincre les téléspectateurs de voter pour elles. Celle qui réussira à rallier le plus de personnes à sa cause pourra rester auprès de ses amis pendant encore quelques jours. Mais une question reste sans réponse : qui a voté contre elles ?

La révélation

Les Habitants de la Maison des Secrets ont des règles à respecter. Chaque semaine ils doivent voter contre certains de leurs camarades, tout en sachant que leur choix les enverra directement dans le SAS. Une décision difficile que personne ne prend à la légère mais qu'il est parfois difficile d'assumer. Ce soir, les garçons ont parlé et leur décision est irrévocable !





Alain : Julie ("Parce que Charles lui manque trop, comme ça elle pourra le retrouver" ) et Laura ("On a pas tellement d'affinités elle et moi")

Noré : Julie (" C'est la seule qui pourrait trouver mon secret") et Tanya ( "Car il faut compléter le tableau")

Jordan : Tanya et Julie (" Je n'ai pas tellement de raisons(...) en espérant la voir revenir dans la Maison")

Bryan : Tanya ("Car elle a plus de chance de revenir") et Julie

Makao : Tanya

Benoît : Julie '" Car elle m'a nominé la dernière fois " ) et Tanya ( "C'est un choix stratégique car c'est la plus à même de faire sortir Julie" )