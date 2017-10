Secret Story 11 : accusée de trahison, Cassandre est excédée...

Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

Depuis son arrivée dans la Maison des Secrets, Cassandre ne fait pas l'unanimité. Lors d'un dîner romantique avec Alain, Shirley a osé l'accuser de trahison... des propos que la candidate qui se targue toujours d'être la plus franche, n'a pas vraiment bien pris.

Les Habitants de la Maison des Secrets sont quelque peu divisés sur le cas Cassandre, et les clash se font de plus en plus fréquents. Invitée à passer un moment privilégié avec Alain lors d'un dîner, la jolie Shirley, qui est nouvelle dans la Maison, n'a pas hésité à donner son avis sur Cassandre, arrivée en même temps qu'elle. Entre deux confidences, elle glisse au beau brun qu'elle pense que la candidate a trahi Charlène en votant contre son retour dans l'émission, alors qu'elle semblait s'entendre à merveille avec elle.



Le problème ? Alain et Shirley sont loin de se douter que dans le salon, tous leurs camarades ont les yeux rivés sur eux ! Confortablement assis autour sur le canapé, ils ne ratent pas une miette de ce qu'il se dit lors de ce dîner aux chandelles... Cassandre a donc entendu toute leur conversation. Agacée par les propos de Shirley, elle quitte ses camarades pour aller se réfugier dans le fumoir. Une séquence à revoir dans le player ci-dessus.