Secret Story 11 : Adorable ! Kamila dévoile des photos d’elle quand elle était enfant

Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Kamila était l’une des plus jolies candidates de la saison 11 de Secret Story. Si elle a été éliminée avant la finale du jeu présenté par Christophe Beaugrand, elle n’est pas passée inaperçue dans la Maison des Secrets. Chevelure de princesse, regard bleu azur, bronzage travaillé, plastique de rêve… La jeune femme a beaucoup d’atouts. Tant et si bien que certaines rumeurs affirment qu’elle a eu recours à la chirurgie esthétique. Et pour faire taire les mauvaises langues une bonne fois pour toutes.

Après avoir rejoué une scène d'Alerte à Malibu sur Instagram, la femme de Noré a offert un autre cadeau à ses fans. Elle a partagé plusieurs photos d’elle lorsqu’elle était petite sur Snapchat. On la découvre tout sourire en train de poser pour la traditionnelle photo de classe individuelle ou entourée d’animaux en peluche. Et surprise (ou pas), elle a les mêmes grands yeux bleus et les mêmes cheveux bruns qu’aujourd’hui. Et ça, l’épouse du grand gagnant de Secret Story 11 compte bien le prouver à ses détracteurs.

"Non, je ne mets pas de lentilles… Je n’ai jamais fait refaire mon nez… Et je n’ai jamais fait refaire ma bouche… Les photos parlent d’elles-mêmes. En espérant faire taire ces rumeurs une bonne fois pour toutes !!!", a écrit Kamila sur le réseau social sur les différentes photos. À bon entendeur.

















