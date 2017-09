Secret Story 11 : Les affaires reprennent pour les habitants !

Par Emma Vanpoulle | Ecrit pour TF1 |

Après la révélation de l’identité des infiltrés et le départ de Lydia, plus de temps à perdre pour les Habitants de la Maison des Secrets et retour aux stratégies.

Ce jeudi 7 septembre a eu lieu le premier prime de Secret Story 11 au cours duquel une énorme révélation a eu lieu : la découverte de l’identité des fameux infiltrés. Après une semaine de missions réussis, Julie, Charles et Jordan ont malheureusement étaient découverts. Un évènement inattendu qui fait repartir les stratégies en tout genre.

Benoît est le premier à réagir en se rapprochant de Julie pour la questionner sur son rôle d’infiltré. En effet, le chéri de Charlène craint que leur secret soit en danger : "La seule chose que je voulais savoir c’est s’ils pouvaient voir ce qu’on faisait, j’ai été un peu rassuré à ce niveau-là."

Noré quant à lui informe rapidement son complice Benoît de sa mission exceptionnelle avec Kamila, à qu’il ne doit pas parler pendant 48h excepté sur une croix au milieu du jardin. Il missionne alors Benoît de les aider à s’y rejoindre de temps en temps.

De leur côté, Tanya et Alain sont plus que jamais dans le jeu. Ils imaginent un nouveau rapprochement, un peu plus concret cette fois. Ainsi, la panthère décide de déposer un baiser dans le coup d’Alain en faisant exprès d’y laisser une trace de rouge à lèvres. "Ya une tension sexuelle entre Tanya et moi qui se laisse entrevoir. Plus c’est gros, plus ça passe, donc on va continuer." lâche même Alain dans le confessionnal.