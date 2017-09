Secret Story 11 : Affamés, les Habitants envahissent la supérette !

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Facétieuse, La Voix l'a toujours été. Et pour cette 11e saison, elle ne fait pas exception à la règle. Au petit matin, elle a mandaté ses petites mains pour vider tous les placards de la Maison. Plus de thé, de pâtes, pas la moindre douceur à se mettre sous la dent. Les nerfs sont à vifs et les Habitants ont les crocs. Si Laura et Barbara cherche en vain du café, Tanya désespère de ne pas trouver de bananes.



Cependant, La Voix est certes joueuse mais pas cruelle. En vidant ainsi les placards, elle avait une idée derrière la tête. Et comme toujours dans Secret Story, ces temps de disette sont souvent annonciateurs du retour de la mythique supérette. En effet, comme La Voix l'annonce dans l'après-midi, la supérette rouvre ses portes pour le plus grand bonheur des Habitants.



Mais tous ne seront pas autorisés à aller faire les courses. Seulement trois d'entre eux auront ainsi la possibilité d'y entrer et d'y remplir chacun leur panier. Désignés par leurs camarades, ce sont finalement Makao, Bryan et Kamila qui s'engouffrent à l'intérieur de la supérette à peine la grille levée. Les trois compères prennent ce qui leur tombe sous la main : papier toilette, pâtes, œufs, quelques légumes, yaourts et quelques boîtes de thon. Mais la minute réglementaire accordée par la Voix est vite écoulée. Il faut impérativement que les trois Habitants sortent avant que la grille ne se referme sur eux. S'ils ne parvenaient pas à sortir à temps, ils perdraient tout le fruit de leurs petites emplettes.