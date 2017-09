Secret Story 11. Aidez Lydia à déchiffrer le code secret et trouver le compte caché Instagram

Par SB | Ecrit pour TF1 |

Lydia, c’est la copine des réseaux sociaux. Son job dans le Campus des secrets, c’est d’être l’espionne des internautes. C’est aussi le secret qu’elle défend cette année. Pour parfaire sa mission d’espionne, elle doit donner des indices et interagir avec les téléspectateurs de Secret Story 11. Lydia va poster régulièrement des photos sur un compte Instagram caché, mais avant ça, il faut retrouver l’appareil photo planqué quelque part dans la Maison des Secrets.



Des indices sont délivrés chaque soir dans le Débrief et ce sont soit les experts en plateau soit les membres du public qui les dévoilent. Lydia les recevra ensuite et devra déchiffrer un rebus. Il donnera accès au compte caché et la première photo dévoilera la cachette du lieu où est dissimulée. Le premier indice était inscrit sur le t-shirt que Lydia a reçu : le mot « vrai » barré (pho). Le deuxième était inscrit sur le t-shirt d’une spectatrice le mot « tard » barré (tôt). D’autres indices ont également été publiés : sur la casquette de Lydia on aperçoit le chiffre 1 (= 1), sur le Debrief Leila avait un « S » sur elle (= S).



Restez bien à l’affût, ouvrez l’œil car d’autres indices seront dévoilés dans les Débrief de ce soir et demain. En attendant, regardez le recap :





Pour suivre l'actualité de la Maison des Secrets sur le Secret Live