Secret Story 11 : Alain amoureux de Laura ?

Par Emma Vanpoulle | Ecrit pour TF1 |

Le couple Laura-Alain est en crise depuis quelques jours. D’ailleurs tout le monde se pose la question de savoir s’ils sont toujours en couple. Après avoir discuté avec Kamila, c'est vers Barbara qu'Alain se tourne. La belle blonde profite de ce moment seul avec lui pour lui poser la question. Désemparé et triste, Alain avoue alors qu’il est train de tomber amoureux de Laura malgré leur dispute basé sur un malentendu autour d’une danse un peu trop sexy : "Je commence à tomber amoureux et il arrive ce truc à deux balles. Moi je suis quelqu’un de très passionnel, ça monte vite et ça redescend très vite". S’il espère se réconcilier avec Laura, Alain saura-t-il mettre sa fierté de côté pour reconquérir le cœur de sa belle ?

Heureusement, de son côté, Laura, elle, peut compter sur le soutien de sa meilleure amie Marie. En effet, cette dernière l’écoute et finit par lui conseiller de laisser une chance au bel espagnol… Quel sera la décision de Laura ?

Découvrez Marie tenter de recoller les morceaux entre Alain et Laura