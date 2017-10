Secret Story 11 : Alain attiré par Laura ?

Par VG | Ecrit pour TF1 |

Mais que se passe-t-il entre Laura et Alain ? C'est la question qui agite toute la Maison des Secrets. Au début, tout était clair. Les deux candidats se détestaient et n'hésitaient pas à le montrer. Ils nous ont ainsi offert quelques-uns des plus beaux clashs de Secret Story 11 et Alain qualifiant Laura de « zodiaque » restera sans conteste dans les annales. Mais dernièrement les lignes ont bougé. Pendant une semaine, Laura et Alain ont dû faire croire aux autres Habitants qu'ils étaient des ex. Une mission qui les a obligés à se parler. Les deux jeunes gens se sont alors découverts et ont réalisé qu'ils s'appréciaient. Depuis, Laura et Alain sont devenus très (très) proches. Ils dorment même désormais côte à côte. Sans parler des petits flirts occasionnels. Or c'est bien connu, de la haine à l'amour, il n'y a qu'un pas…



Le rapprochement entre Laura et Alain n'a pas échappé aux Habitants de la Maison des Secrets. Et il a évidemment piqué leur curiosité. Faute de trouver des secrets, nos apprentis inspecteurs ont donc décidé d'enquêter sur le sujet. Barbara, Jordan et Benoît coincent Alain dans la salle de bains pour en savoir plus. Que se passe-t-il entre Laura et lui ? Est-il attiré par sa camarade ? Ces derniers temps, il est en effet très souvent avec elle... Sous la pression, le bel hidalgo confesse alors qu'effectivement Laura pourrait lui plaire. Toutefois, il affirme qu'il ne se passe absolument rien entre eux. Mais ses camarades ne croient absolument pas à ses dénégations. Pour eux, le courant passe clairement entre Laura et Alain. Barbara propose même de jouer les entremetteuses, expliquant que si Laura plaît à Alain, la jeune femme a de son côté elle aussi succombé au charme du bel hidalgo.



Laura et Alain sont-ils uniquement amis comme ils l'affirment ? Ou ont-ils juste besoin d'un petit coup de pouce pour réaliser leurs sentiments ?