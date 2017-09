Secret story 11 : Alain aux petits soins pour Barbara

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Barbara est d'humeur maussade. Elle ne digère pas que Tanya se soit accaparé Alain durant la soirée. Mais alertée par Julie, Alain décide d'aller la réconforter dans son lit, juste avant qu'elle ne s'endorme. Un câlin et un bisou pour effacer les soucis de sa camarade...

Décidément, la mission « faux couple » que la Voix a confiée à Alain et Tanya cause bien du tort au jeune homme. Visiblement très intéressée par son camarade, Barbara ne supporte pas de le voir passer du temps avec la doyenne de l'aventure. Et quand lors de la soirée, Tanya le choisit comme cavalier, elle voit rouge.



Barbara est d'autant plus énervée que sa rivale a décidé d'effacer un coeur qu'elle avait dessiné sur le cou d'Alain pour y faire le sien. Pour la jolie blonde, c'est le geste de trop ! Comment Tanya a-t-elle pu faire une chose pareille ? Excédée, Barbara ne cessera de ressasser durant toute la soirée la conduite de Tanya, qu'elle considère complètement déplacée. Après tout, pourquoi n'a-t-elle pas choisi de dessiner son coeur de l'autre côté, semble penser la jeune femme qui a décidé de lier son destin à Bryan.



Julie qui aime jouer les entremetteuses a décidé de prendre les choses en main et d'alerter Alain sur la situation. Elle lui reproche en effet de ne pas être là suffisamment pour Barbara. Alors avant que celle-ci ne s'endorme, Alain rend visite à sa camarade pour tenter de la réconforter. Tandis qu'elle lui explique les raisons de sa colère, Alain lui fait un câlin et dépose un tendre baiser sur le front de sa camarade. Barbara a-t-elle réellement succombé au charme d'Alain ? La jeune femme parviendra-t-elle à s'immiscer entre Tanya et Alain, au point de faire échouer la mission que La Voix a donnée aux deux Habitants ? Réponse dans les prochains jours ou semaines...



Redécouvrez le moment tendre où Alain vient réconforter Barbara dans son lit :