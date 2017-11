Secret Story 11 : ENORME clash entre Jordan et Laura

Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

La cérémonie des Secrets d'Or a sacré Noré et Kamila qui ont reçu le prix de "plus beau couple de la Maison" et Noré et Alain qui se sont vus décerné celui de "plus gros clash", mais ce n'est pas tout ... car Laura aussi a reçu un prix ce soir. Les Habitants de la Maison des Secrets se sont accordés pour dire qu'elle était la plus hypocrite du Campus. Un titre qui n'a pas du tout plus à la jolie brune. Fâchée d'être considérée comme une personne fausse alors qu'elle même se trouve très franche, la petite-amie d'Alain était très vexée.

Quelques heures plus tard, toujours pas remise de cette fameuse cérémonie, Laura remet le sujet sur la table. Sans hésiter, Jordan affirme qu'il trouve le titre bien trouvé et qu'elle est bien la plus fausse du Campus. Excédée, Laura sort alors de ses gonds et en s'en prend au Nordiste. Le ton monte très vite entre les deux colocataires et les mots se font durs. " Ta bouche me fait penser au buzzeur !" finit même par lui lance Jordan, sous le coup de la colère. Une séquence détonante à revoir dans le player ci-dessus.