Secret Story 11 – Alain et Barbara : toujours en froid ?

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Depuis le clash survenu ce dimanche et qui a opposé Alain, Laura et Marie, le beau jeune homme nourrit une certaine rancoeur vis-à-vis de Barbara qu'il tient un peu pour responsable de cette dispute. La jolie blonde tente alors de se confronter à son camarade afin d'avoir une explication.

Ce week-end, un clash survenu dans la Maison des Secrets a mis le feu aux poudres et a fortement contribué à faire éclater la belle amitié qui unissait Alain, Laura et Barbara. En effet, alors que Marie a tenté de titiller Alain en lui demandant ce qu'il lui manquerait le plus dans la Maison, ce dernier a fait, comme à son habitude, une réponse très consensuelle en affirmant que tous allaient lui manquer. Barbara a alors reproché à son camarade de ne pas avoir dit Laura, tout simplement.



Cette phrase a ensuite été déformée et nourri le (faux) clash entre Marie et Laura. Mais si pour les deux meilleures amies, les insultes et les éclats de voix ne sont qu'un jeu, la colère est, en revanche bien réelle pour Barbara et Alain. Pour ce dernier, si ce clash a éclaté, c'est bien de la faute de Barbara qui a voulu mettre son grain de sel dans une histoire qui ne la regardait pas. Et comme Laura a également décidé de prendre ses distances vis-à-vis de sa camarade qui manquait de loyauté, selon elle, Alain en a fait de même.



Déçue, attristée de voir ainsi ses camarades s'éloigner d'elle, Barbara décide de prendre les devants et de tenter d'arranger les choses avec Alain. Celui-ci lui explique alors qu'il n'a vraiment pas aimé son comportement au moment du clash. Mais il lui reproche aussi de n'avoir pas été voir Laura après sa violente dispute avec Marie alors que la jolie brune s'est toujours montrée présente quand Barbara en avait besoin.



Mais si Alain a beaucoup de reproches à faire à Barbara, la jeune femme n'est pas en reste. Elle explique ainsi que ses propos ont été déformés par Marie qui n'aspire qu'à une seule chose : provoquer Alain et Laura. En revanche, Barbara avoue ne pas vraiment apprécier le comportement un peu trop agressif de Laura en ce moment. De plus, elle trouve que Laura est tout de même culottée de lui faire la tête parce qu'elle avait refusé, dans un premier temps, de partager l'indice qu'elle avait obtenu sur Charlène. D'autant qu'elle a tout de même fini par le lui révéler…



Alain et Barbara finiront-ils par mettre leurs différends de côté et retrouver leur complicité ? Affaire à suivre...

