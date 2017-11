Secret Story 11 : Alain et Barbara en veulent aux Eagles

Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

L'indifférence est le meilleur des mépris ! Mais pour Barbara, il est difficile de rester de marbre face à la bêtise des Eagles, qui n'ont aucune éthique de jeu. En effet, ils ne se sont pas gênés pour exposer leur joie à l'issue de l'épreuve de la poutre infernale : une mission collective qui leur a permis d'entériner les nominations - Shirley et Barbara sont les nominées de la semaine.

Irrespectueux, Kamila, Noré, Charlène et Benoît ont scandé leur hymne devant les Tigers, perdants. En plus de rendre les nominations définitives, le clan de la chambre du bas a également remporté un indice sur le secret de Laura qui, plus tôt, n'a pas eu la chance de recevoir des nouvelles de sa mère. C'est la goutte d'eau pour la brune au tempérament de feu qui court vite se réfugier sur son lit.

Face à la détresse de son amie, Barbara trouve la réaction du camp adverse inacceptable, elle tente alors de calmer le jeu. Mais sa manière de procéder est perçue comme abrupte pour Kamila et Noré, qui ont vite le verbe haut vis-à-vis de la jeune femme. Face à l'accès de colère du couple marseillais, Barbara n'a pas renchéri et a préféré laisser le couple déverser sa haine.

Depuis, les Tigers et Eagles s'évitent. L'attitude des uns irrite les autres et vice-versa : c'est une véritable guerre froide que se livrent les Étudiants du Campus des Secrets. Dans la cuisine, Barbara critique le comportement de ses adversaires qu'elle trouve tout simplement hypocrites, Alain est du même avis, mais il lui suggère d'en faire fi et d'oublier leur présence. Les prochains jours risquent d'être compliqués pour les candidats, car la tension est plus que jamais palpable.

