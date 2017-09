Secret Story 11 : Alain et Benoît changent de stratégie !

Par EV | Ecrit pour TF1 |

Alain et Tanya ont pour mission de faire croire aux autres habitants qu’ils ont eu un coup de cœur l’un pour l’autre. Mais depuis le début, le complice de la Panthère ne semble pas très joyeux à l’idée de feindre une histoire d’amour avec son aînée. Tanya, qui fait tout pour attirer sa proie, n’hésite pas non plus à repousser ses rivales et notamment Barbara. En effet, Alain est mordu de la jolie blonde depuis son arrivée dans l’aventure, mais face à l’enjeu de la mission et l’insistance de sa partenaire, il a du mal à se rapprocher d’elle. La raison l’aura finalement remporté sur le coeur puisqu’il assure que "sa mission, c’est le plus important" : "ça fait peur de ressentir autant de choses rapidement." déclare-t-il à Tanya.

De son côté, Benoît, qui s’était également rapproché de Barbara, prend enfin son rôle à cœur. Depuis le début, le destin du jeune homme et de sa belle Charlène est lié à celui de Noré et Kamila puisque deux d’entre eux doivent simuler un coup de foudre alors que les deux autres doivent jouer les entremetteurs. Et auprès de Bryan, Benoît a clamé haut et fort son attirance pour Kamila : "Elle est magnifique sur tous les plans". Noré, qui n’est jamais bien loin de sa bien-aimée, s’amuse à jouer les entremetteurs : "Elle fait que parler de toi. Il faut passer la seconde !"