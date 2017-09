Secret Story 11 : Qui est Alain, le candidat à la personnalité solaire ?

Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

A 40 ans, ce colosse d’1m81 est le bon copain par excellence. Solaire et positif, Alain insuffle une bonne énergie et sait se faire apprécier par son entourage. D’origine marocaine, il est resté très proche de ses frères après le décès brutal de sa mère il y a quelques années. Cette période difficile a fait de lui un homme épicurien dont le seul objectif est de profiter de la vie à chaque seconde.

L’année 2007 marque un tournant dans la vie de ce candidat pas comme les autres. Téméraire, il veut changer de vie et décide de partir en Espagne sans parler la langue et surtout sans un sou en poche. Il s’installe alors à Valence en Espagne. Depuis, il profite des petits plaisirs de la vie et prône des valeurs essentielles comme le fait de croire en soi afin de réaliser ses rêves. Drôle, bon vivant, souriant et touchant, le candidat saura jouer de ses charmes pour avancer ses pions dans Secret Story 11.

Son optimisme à toute épreuve et son sens de l’empathie devraient être des atouts de taille dans le campus des secrets. Son mantra ? "Croit aux forces de l’univers : quand tu es bon, on te le rend !". Espérons que cette philosophie de vie lui soit utile dans le Campus des secrets !