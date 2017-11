Secret Story 11 : Alain, au cœur d'un clash retentissant

Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

Une simple question et tout a dégénéré. Rassemblés dans le salon de la Maison des Secrets, les Habitants discutent de tout et de rien. Marie, la dernière arrivante, qui est en réalité la meilleure amie de Laura, décide alors de titiller Alain. En mission avec Laura cette semaine, elles ont pour objectif de feindre des tensions entre elles. Et le meilleur moyen d'y parvenir est de s'attaquer à Alain, qui, lui, n'y voit que du feu.

Souvenez-vous, à son entrée, Marie a collé des vignettes rouges sur Noré, Jordan, Benoît, Charlène, Laura et Alain, cela veut tout simplement dire qu'elle souhaite affronter l'un d'entre eux dans le SAS jeudi prochain ; si elle remporte ce duel, elle prendra par conséquent la place de son adversaire – c'est ce que pensent les candidats en tout cas. Au cours des prochains jours, Marie choisira donc l'une de ses têtes d'affiche, mais pour qu'elle mène à bien sa mission, son choix se portera finalement sur Laura. Toutefois, comment expliquer sa décision ? En tirant subtilement sur la corde sensible !

Sachant pertinemment que Laura et Alain sont en froid en ce moment suite à une danse sensuelle qu'il aurait partagée avec Charlène, Marie décide de déstabiliser davantage le jeune couple qui a eu une vive explication il y a peu de temps. « Qu'est-ce qui te manquera le plus, mercredi, quand tu seras chez toi ? » lance-t-elle à Alain, pleine d'insolence, supposant qu'elle remporterait la partie face à lui. Alain rit jaune, mais sa réponse est surprenante : il avoue que tous ses camarades lui manqueraient énormément, sans pour autant citer Laura. Une brèche s'ouvre. L'étincelle s'enflamme. Marie fonce ! À cause d'elle, un clash entre Alain et Laura est à deux doigts de commencer…

