Secret Story 11 : Alain est-il en danger ?

Coup de chaud pour le bel hidalgo ! Hier, samedi 4 novembre, Alain s'est retrouvé dans une bien mauvaise posture. À l'étage, dans la chambre qu'il partage habituellement avec Laura - et uniquement elle ! -, Benoît et Charlène lui ont rendu une petite visite, ils le cuisinent comme jamais. Le couple qui est en danger suite au buzz de Barbara, qu'elle n'a pas encore confirmé néanmoins, assène Alain de questions afin d'en savoir davantage sur sa personne, qui est à leurs yeux la plus mystérieuse de la Maison des Secrets.

Confortablement installé, Alain, souriant, répond à toutes leurs interrogations. Il élude cependant toutes celles qui pourraient les emmener sur la bonne piste, à savoir celle d'une célébrité qu'il aurait acquise à l'étranger. « J'ai été un artiste mondialement connu » lance subitement Benoît, en guise d'intitulé, espérant déstabiliser son colocataire. En vain, Alain joue les indifférents. Charlène revient à la charge et souffle : « Tu as fait quoi ? Un télé-crochet dans un autre pays ? » Alain reste muet, il est hermétique.

Il faut bien avouer que les Habitants se rapprochent dangereusement de son secret, car Alain est une star de la télévision à l'étranger. Il l'a révélé au public lors du dernier prime. Il y a moins d'un an, il a participé à la 17e édition de Gran Hermano Revolution, une télé-réalité espagnole. Il a su charmer les téléspectateurs par son tempérament joueur et séducteur puisqu'il y est resté 12 semaines sur 15, il faisait donc partie des derniers candidats encore en lice pour la remporter

