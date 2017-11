Secret Story 11 – Alain en danger ? Kamila et Noré pensent tenir le bon bout…

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Depuis qu'elle a découvert la première partie du secret d'Alain, Kamila a vraiment à coeur de trouver la seconde moitié du secret. Et à force de persévérance, Noré et Kamila sont persuadés d'être sur la bonne voie cette fois…

Un globe terrestre, le titre de Charles Aznavour Je me voyais déjà en haut de l'affiche, une étoile et le terme « Olé »… autant d'indices qui ont permis à Kamila de lever le voile sur la première partie du secret d'Alain. La jolie Marseillaise a en effet buzzé que son camarade était une grande star de flamenco. Mais la Voix n'a décidé que de lui accorder que la moitié du secret. Rappelons, en effet, que le beau brun est une star de la télé-réalité à l'étranger : il a en effet participé à l'émission Gran Hermano en Espagne. Mais loin de se laisser abattre, Kamila et Noré ont redoublé d'efforts pour tenter découvrir ce que cache encore Alain…



Ce week-end, lors de la soirée mexicaine, Noré a ainsi compris que le bel hidalgo parlait particulièrement bien espagnol. Le jeune homme a en effet chanté de nombreuses chansons en espagnol ce soir-là. L'étau se resserre donc autour du secret d'Alain. Les deux Marseillais n'en démordent pas et ils sont donc à l'affût du moindre indice qui pourrait les conduire sur la bonne voie. Désormais, ils son persuadés qu'Alain est en réalité une star dans le milieu de la corrida. Pour Noré, le « Olé » correspond forcément au geste caractéristique du torero. Kamila pense également que les cicatrices d'Alain seraient dû à ce métier à haut risque. Kamila estime également avoir reconnu le dessin d'un taureau dans la maison, même si Noré pense que c'est plutôt un buffle. Le jeune homme, lui, se dit que toutes les coupes que l'on retrouve dans la Maison doivent forcément être pour Alain…



Encore une fois, si les deux Marseillais buzzent sur ça, ils risquent d'être très déçus...