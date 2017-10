Secret Story 11 : Alain fou de Laura, sa tendre déclaration

Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

L’amour est au rendez-vous dans le Campus des secrets. En effet, Laura et Alain, qui se tournaient autour depuis quelques semaines, ont enfin passé le cap. Comme nous vous l’avons dévoilé dans une vidéo, le duo s'est retrouvé seul dans une chambre et il en a profité pour s'embrasser langoureusement. Un tendre moment qui a ému les téléspectateurs. Désormais, Laura et Alain vivent leur amour au grand jour. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'était pas gagné d'avance. En effet, Alain avait eu pour mission de séduire une autre jeune femme lors du dernier prime. Il devait conquérir le cœur de Shirley. Afin de l'aider, La Voix lui avait offert un repas en tête à tête avec cette dernière. Mais le candidat n’a pas été séduit et a même révélé qu’il pensait à sa belle Laura.





Depuis, Laura et Alain redoublent d’affection l’un pour l’autre. Après s'être déclaré leur flamme à l'occasion des battles de la soirée hip hop, ils continuent de fendre l'armure. Tandis qu’ils partagent une danse, Laura profite de ce moment pour discuter avec son chéri. Elle reproche à son homme d'avoir été trop séducteur dans la Maison. Le principal intéressé s'en défend fermement. Il n'a jamais dragué personne : "Tu m’as vu dragué quelqu’un ici ?", lâche Alain. La jeune femme renchérit alors : "Tu ne m’as pas dragué moi ?". Ce à quoi le bel hidalgo a répondu : "Non ce n’était pas de la drague. C’était une évidence".





(Re)découvrez le rapprochement de Laura et Alain dans le Campus des secrets :