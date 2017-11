Secret Story 11 – Alain, intraitable, ne veut plus entendre parler de Marie

Par VG | Ecrit pour TF1 |

Le faux départ de Laura a révélé beaucoup de choses – et de sentiments – dans la Maison des Secrets. Si Jordan s'est réjoui de l'exclusion de la brune volcanique, Barbara et Alain sont depuis inconsolables. La jolie blonde est extrêmement triste d'avoir perdu sa meilleure amie dans l'aventure et Alain a le coeur brisé d'avoir été ainsi séparé de sa belle. Aucun des deux, ni aucun autre candidat d'ailleurs, ne se doute que tout cela n'est qu'une énorme supercherie de la Voix. Laura et Marie ont en effet simulé un clash violent pour faire croire à une exclusion de Laura, mais cette dernière n'a absolument pas quitté Secret Story 11. Depuis 24 heures, la jeune femme est isolée dans la Tour de Contrôle d'où elle observe les Habitants de la Maison des Secrets. Et si les images d'Alain font évidemment de la peine à la candidate, elles lui font aussi plaisir.



Si Alain est inconsolable depuis le départ de sa petite amie, il se montre aussi son plus fidèle soutien, défendant Laura avec véhémence dès que quelqu'un ose l'attaquer. Car s'il est triste, le candidat est aussi très en colère qu'on l'ait privé de sa belle ainsi. Alain n'est pas tendre avec Jordan, qu'il considère comme l'un des responsables du départ de Laura. Alors qu'elle était au plus mal, le Nordiste n'a en effet pas hésité à l'attaquer encore et encore, appuyant là où ça fait mal. Mais Alain est surtout très remonté contre Marie. Pour lui, la petite nouvelle a tout fait pour pousser Laura à bout afin de prendre sa place. Et maintenant, elle ose revenir vers lui pour se faire pardonner et se refaire une image. Une attitude inadmissible pour le candidat. Alain, qui ne se doute absolument pas qu'elle est en fait la meilleure amie de Laura, se montre très dur envers Marie. Il ne veut plus entendre parler d'elle !



Marie réussira-t-elle à regagner le coeur d'Alain ?