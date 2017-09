Secret Story 11 : Alain et Jordan se disputent le coeur de Barbara

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Si Alain et Barbara ont eu un petit coup de coeur au début de l'aventure, ils n'ont pas pu concrétiser cette attirance à cause de la mission du bel hidalgo avec Tanya. Mais depuis la jeune femme s'est beaucoup rapprochée de Jordan. Alain décide donc d'avoir une petite discussion avec son camarade pour savoir ce qu'il en est.

Libéré de sa mission avec Tanya, Alain semble vouloir reprendre là où il en était avec Barbara. Très attiré par la jeune femme au début de l'aventure, il aurait sans doute voulu voir s'il pouvait y avoir quelque chose entre eux. Problème, la jolie blonde semble se désintéresser chaque jour un peu plus de son camarade. Mieux, elle s'est depuis beaucoup rapprochée de Jordan.



Ces derniers jours, en effet, le héros Ch'ti et la belle Barbara passent beaucoup de temps ensemble. Ils multiplient ainsi les confidences et les câlins. Et si la jeune femme lui a clairement fait comprendre qu'elle ne voulait rien d'autre que de l'amitié, celui-ci continue d'espérer… Alain qui est toujours intéressé veut donc avoir une discussion avec son camarade avant de tenter quoi que ce soit avec la belle Barbara.



Comme il le confie à Jordan, Alain ne désire pas s'immiscer entre lui et l'objet de leur affection à tous les deux. D'autant qu'il ignore encore si Barbara l'apprécie vraiment ou si elle joue avec lui. Quant à Jordan, il avoue clairement qu'il aimerait beaucoup sortir avec sa camarade et qu'il y a un véritable jeu de séduction entre eux. Alain de son côté, confie beaucoup apprécier Barbara mais pas au point de faire du mal à Jordan. Ce dernier, lui, avoue qu'il s'est engouffré dans la brèche parce que Barbara lui avait dit qu'il ne se passerait plus rien avec Alain… Mais Barbara était-elle vraiment sincère ?



Qui de Jordan ou d'Alain réussira à ravir le coeur de la belle ? Affaire à suivre...

>>> Retrouvez cette discussion entre hommes dans la vidéo ci-dessus.