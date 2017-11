Secret Story 11 : Alain en larmes : " On vient de m'arracher le coeur !"

La soirée d'hier soir restera gravée dans la mémoire d'Alain, et pas pour les bonnes raisons. Après un clash sans demi-mesure entre sa bien-aimée et la nouvelle arrivante Marie, il a assisté à l'exclusion de sa petite-amie qui en est venue aux mains lors de l'altercation... ou du moins. Car, si Alain souffre, c'est uniquement car il est une victime collatérale d'un plan machiavélique créé de toutes pièces par Laura, Marie, qui n'est autre que sa meilleure amie en réalité et... la Voix !



En duplex avec Chistophe Beaugrand et son équipe sur le plateau du Debrief, le jeune homme, complètement dévaster par le (faux) départ de Laura, s'est confié sur les sentiments qu'il ressent à l'égard de la jolie brune. Dévasté par son absence et en larmes, il a avoué que cette mauvaise nouvelle lui avait fait prendre conscience de beaucoup de choses. Et pour décrire ce qui se passait à l'intérieur de lui, il n'a pas hésité à se livrer : " On vient de m'arracher le coeur !" a-t-il notamment lâché. Une chose est sûre, lorsqu'il apprendra que tout ceci n'était qu'une supercherie, Alain sera l'homme le plus heureux de la Maison.



Une séquence émouvante à retrouver dans le player ci-dessus.