Secret Story 11 : Alain – Laura : blagues d'amoureux et massage torride

Avant d'être un véritable couple, Alain et Laura ont pris leur temps. Après les clashs des premiers jours, les deux camarades ont peu à peu su mettre leurs différends de côté pour finalement devenir amis, passant des heures à discuter jusqu'au bout de la nuit.



Mais un jour, cette complicité est devenue si importante qu'ils ont commencé à développer de véritables sentiments. Contrairement à Barbara et Benjamin, Alain et Laura ont pris leur temps et cela semble leur réussir. Depuis qu'ils ont échangé leur tout premier baiser, les deux tourtereaux filent le parfait amour. Sur un nuage, les deux habitants savourent chacun des moments passés ensemble.



Mais même s'ils sont devenus amoureux, les deux camarades n'oublient pas leur amitié. Et toujours très complices, ils n'hésitent pas à se moquer l'un de l'autre. Doté d'un grand sens de l'autodérision, ils rient même des moqueries de l'un et l'autre. Ainsi quand Alain vanne sa dulcinée sur le fait que Laura n'aime pas être vue en pleine lumière lorsqu'elle est démaquillée, cette dernière rit de bon coeur. Mais s'ils sont plein d'humour, Alain et Laura savent aussi faire preuve de tendresse. Et à la nuit tombée, la jolie brune ne se fait pas prier pour faire un massage torride à son bien-aimé.



