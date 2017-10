Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

Il y a comme de l'amour dans l'air. Barbara joue les Cupidon, elle est persuadée que Laura et Alain vont finir ensemble. Elle fait tout pour en tout cas.

Doucement mais sûrement. Tout avait mal commencé entre Alain et Laura, le beau gosse avait même affublé la brune d'un surnom plutôt bien trouvé, il associait ses lèvres pulpeuses à la forme d'un zodiac. Mais depuis, la relation entre les deux Habitants a évolué du bon côté, laissant place à un rapprochement dont personne ne se serait douté au début de l'aventure. Aujourd'hui, pas un jour ne passe sans qu'ils soient agglutinés l'un à l'autre, ils sommeillent même ensemble – c'est dire ! – ; caresses et confidences sont d'ailleurs souvent de la partie avant de rejoindre les bras de Morphée.

Ce qui les a soudés, une mission faux ex que La Voix leur a confiée il y a de cela quelques semaines. Une fois ce challenge remporté avec brio, ils ont mis leurs rancœurs de côté. Une belle amitié venait alors d’éclore sous les yeux de Barbara, aussi proche de Laura que d’Alain. Et elle a tout de suite vu qu’ils étaient sur la même longueur d’onde.

Et en ce début de semaine, la relation entre Alain et Laura prend une nouvelle tournure. Après une discussion entre filles, où Laura a été limpide quant à ses sentiments vis-à-vis d'Alain, Barbara s'est empressée de rapporter les informations qu'elle a recueillies au principal intéressé, heureux d'avoir ces précisisions. Et rebelote. Une fois la conversation avec Alain achevée, Barbara retourne voir Laura pour jouer les entremetteuses. Une chose est sûre – du moins pour Barbara –, ces deux-là vont finir ensemble dans peu de temps.

>> À (re)voir : le clash retentissant entre Laura et Shirley à propos d'Alain. Regardez !