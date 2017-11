Secret Story 11 – Dîner romantique pour Alain et Laura : le casse-tête des invités

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Décidément, cette saison 11 de Secret Story recèle d'évènements inédits. Le dernier en date : un dîner romantique pour Alain et Laura à l'extérieur de la Maison des Secrets. En effet, durant le prime du jeudi 16 novembre, Barbara a décidé de sacrifier trois indices sur son secret pour permettre à ses deux camarades et complices de quitter le Campus le temps d'un petit dîner au restaurant.



Mais la Voix a décidé d'autoriser les deux amoureux à emmener avec eux deux Habitants de leur choix. Pour le premier nom, le choix est relativement simple pour Alain et Laura. En effet, le couple tient à remercier Barbara pour ce joli cadeau, donc elle sera leur première invitée. Mais quel sera le deuxième ? C'est là que ça se corse… En effet, les tensions entre les Tigers et les Eagles sont plus que jamais d'actualité et leurs différends presque irréconciliables.



Après s'être concertés, Laura, Alain et Barbara décident finalement de choisir Noré. Mais quand la jolie blonde va pour l'inviter, ce dernier décline poliment l'invitation. Il explique alors qu'il préfère laisser sa place à Kamila. Mais, il semble que la jolie Marseillaise ne soit pas plus enchantée par l'idée. « C'est au dessus de mes forces, » confie-t-elle ainsi à Vivian qui tente de la persuader d'accepter. Il faut dire que ces dernières semaines, Kamila semble avoir de plus en plus de mal à cohabiter avec Laura.



Mais si cette dernière refuse, sur qui se portera le choix du trio ? Benoît ? Après le clash de la veille, il n'est pas certain que celui accepte non plus...



