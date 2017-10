Secret Story 11 : Alain et Laura, futur couple ? Petite mise au point

Par SB | Ecrit pour TF1 |

Alain et Laura finiront-ils en couple dans la Maison des Secrets ? Si ces deux-là se cherchent depuis leur mission "ex", ils en sont toujours au point mort. Le bel hidalgo fait une mise au point avec Jordan, Benoit et Barbara : "il y a rien", assure-t-il.

Ils se tournent autour, se cherchent et se trouvent. Depuis leur mission en commun, "nous sommes des ex", Laura et Alain sont inséparables et multiplient les attentions et entre eux s'est installé un jeu de séduction qui ne laisse personne dupe dans la Maison des Secrets. Si bien que Jordan, Benoit et Barbara ont besoin de savoir où Alain et Laura en sont. Pour le moment, Alain n'affirme pas qu'il a des sentiments pour la belle de Dubaï. Le jeune homme déclare que bien évidemment Laura lui plait mais il y a quelque chose qui "bloque". Il ne développera pas plus. Barbara lui tend alors une perche, elle chuchote qu'elle savait que Laura "kiffe" Alain, mais le bel hildago botte en touche, pour lui "il n'y a rien". Si Alain a multiplié les gestes tendres, pour le moment du côté de Laura, ce sont plus des mots qui se sont fait entendre. Pour Alain, le rapprochement qui a eu lieu entre eux, c'est simplement parce que la belle a été abandonnée de tous et qu'il ne voulait pas qu'elle reste seule.





S'il n'y a rien du tout entre eux, en tout cas, ça n'empêche pas Alain de faire un massage des plus sensuels à Laura. Le jeune homme est à califourchon sur la belle de Dubaï et fait glisser ses mains le long du dos de la jeune femme qui s'est débarrasser de son soutien-gorge pour profiter à fond de son massage. Kamila qui, elle, fait un massage à son mari juste à côté aurait bien proposé de les laisser tous les deux, seuls, mais malheureusement "les pauvres, on est collé". Une chose est sûre, tous les Habitants de la maison ont senti que quelque chose se passait entre Alain et Laura, reste à savoir ce qu'ils décideront d'en faire.