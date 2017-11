Secret Story 11 : Alain et Laura : la mission mariage continue

Par Emma Vanpoulle | Ecrit pour TF1 |

Cette semaine, Alain avait une mission exceptionnelle : celle de demander Laura en mariage. Évidemment, le jeune homme a dit oui, persuadé que de toute façon Laura, elle, dirait non et qu'il ne craignait donc rien. Et après avoir pris quelques jours pour mettre en place sa stratégie, le bel hidalgo a finalement fait sa proposition lors de la soirée Cowboys. Mais c'était sans savoir que sa belle était au courant de la supercherie et c'est elle qui a finit par mener son petit ami en bateau allant jusqu'à planifier leur faux mariage...

Face à ces deux grands joueurs, La Voix a décidé de les faire travailler ensemble pour qu'ils réussissent à berner le reste de leurs camarades en leur faisant croire qu'ils souhaitent réellement se marier dans la Maison des Secrets. Ainsi, c'est Alain qui est convoqué le premier au confessionnal pour recevoir cette nouvelle mission et découvrir par la même occasion que Laura s'est bien fichu de lui. Décidément, les deux amoureux font bien la paire. C'est donc une nouvelle semaine de stratégie et de petits mensonges entre amis qui nous attend. On a hâte devoir qui tombera le premier dans le panneau !



A revoir : les envies de mariage féérique de Laura