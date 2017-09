Secret Story 11 : Alain et Laura ont un problème, il s'appelle Bryan

Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Pour mener leur mission à bien, Laura et Alain vont devoir calmer les ardeurs de l'impulsif et showman Bryan, histoire de ne pas se faire griller trop vite.

Laura et Alain ont une semaine pour se faire buzzer : "nous sommes des ex". Pour le moment, la mission se passe sans encombre et aucun nuage à l'horizon. Un petit grain de sable s'est cependant glissée dans la machine bien huilée de nos deux acteurs : Bryan. Ce dernier a été désigné par la Voix comme complice des deux faux ex. Si Bryan aime jouer, il est aussi très impulsif et a tendance à en faire un peu trop. Ce qui inquiète Laura et Alain. Ces derniers l'ont déjà mis en garde. Il va falloir y aller doucement pour faire avaler la pilule aux habitants. Il va falloir se montrer subtile. Mais Bryan aime le show, aime en faire des tonnes et c'est exactement ce qu'il fait, au grand désarroi d'Alain qui souffle un jour au confessionnal, "il ne comprend rien".

Alors qu'ils se retrouvent seuls dans la salle de bain, Alain et Laura font le point sur leur mission. Ils sont d'accord pour dire que tout se passe bien mais qu'il va falloir contenir absolument le soldat Bryan pour ne pas éveiller les soupçons. Reste à savoir comment faire passer le message quand le jeune expat' n'en fait souvent qu'à sa tête ! Il va falloir aussi se méfier de Barbara qui surprend les deux faux ex-amoureux dans leur conversation et note que c'est étrange de voir Laura et Alain parler alors qu'ils sont censés ne plus se supporter.